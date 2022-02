Patrzysz i nie wierzysz: to Gorzów?! Tak miasto wyglądało jeszcze całkiem niedawno!

Google Street View to nie tylko cyfrowy obraz miast i wsi z całego świata. To także okazja, by zobaczyć, jak poszczególne miejsca wyglądały kiedyś. Dziś przejrzeliśmy obraz z kamer Google Street View sprzed kilku lat, by przypomnieć sobie i Wam, jak gorzowskie ulice prezentowały się przed remontami, rozbudowami i modernizacjami. Oczywiście i dziś nie jest idealnie, ale najważniejsze jezdnie w Gorzowie wyglądają znacznie lepiej.

Sami wiele razy sami narzekaliśmy na utrudnienia, objazdy i (przede wszystkim) wieczne opóźnienia w remontach jezdni. Dziś jednak, gdy patrzymy wstecz, musimy przyznać, że warto było się przemęczyć. No i trudno nie westchnąć z ulgą na widok koszmarnie nierównej jezdni przy torowisku na ul. Sikorskiego czy na widok archaicznych rozwiązań drogowych na skrzyżowaniu ul. Walczaka i Jagiełły. Dziś chyba mało kto wyobraża sobie to miejsce bez turbinowego ronda (na które niektórzy na początku psioczyli).