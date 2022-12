Piłkarze ręczni Stali Gorzów nie mogą dać rywalowi rozwinąć skrzydeł w Lidze Centralnej

To ostatnia konfrontacja w tych rozgrywkach tego roku, więc każda z drużyn z pewnością będzie chciała zakończyć 2022 zdobyciem pełnej puli. Zwłaszcza, że w tabeli oba zespoły dzielą jedynie dwa „oczka”, zatem przy uzyskaniu kompletu przez gorzowian ci przeskoczą zajmujących czwarte miejsce w tabeli wielunian. Niewykluczone, że to ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby stalowcom uplasować się właśnie na wspomnianej czwartej pozycji, ale pod warunkiem, że piąty w zestawieniu Śląsk Wrocław Handball straciłby punkty w Łodzi przeciw Grotowi Blachom Pruszyńskim Anilanie. W każdym razie jest o co grać.

MKS to niespodzianka tego sezonu

Co wiemy o MKS-ie? Od Stali ma o jedno zwycięstwo więcej i zarazem o jedną przegraną mniej, biorąc pod uwagę duże punkty w tabeli. A jeśli faktycznie jesteś tak dobry, jak ostatni mecz, to w tym ubiegłotygodniowym spotkaniu z Orlen Upstream SRS Przemyśl szczypiorniści trenera Grzegorza Garbacza grali dobrze jedynie do 52 min, gdy prowadzili 29:21. Koniec końców pokonali przemyślan 31:27, ale ta końcówka była bardzo nerwowa. W niej najwięcej spokoju zachował skrzydłowy Konrad Krzaczyński, strzelec ośmiu łącznie goli. Tyle samo trafień miał inny skrzydłowy Błażej Golański. Sześć bramek na koncie za to zanotował Artur Bożek, który występuje jako rozgrywający.