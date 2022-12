Piłkarze ręczni Stali Gorzów wrócili na zwycięską ścieżkę w Lidze Centralnej

W ostatnich seriach gier zawodnicy trenera Oskara Serpiny nie sięgali po pełną zdobycz punktową, więc chcąc utrzymać się w czołówce na zapleczu elity i zachować realną szansę na rywalizację o PGNiG Superligę, musieli triumfować z outsiderem rozgrywek. Apetyt na ten komplet „oczek” był tym więk-szy, że gorzowianie mieli do po-konania ok. 560 kilometrów autobusem w jedną stronę, bo taka odległość dzieliła Biskupiec, gdzie występuje Warmia Energa Olsztyn, od Gorzowa. Poza tym smaczku dodawał fakt, że opiekunem olsztynian w tym sezonie jest wieloletni trener stalowców, a więc Dariusz Molski. To właśnie niego Serpina dwa lata temu zastąpił na stanowisku szkoleniowca żółto-niebieskich.

Tak morsy z Kłodawy, Pszczewa, Gliniku czy Ośna Lub. ładują akumulatory i resetują się po pracy. A że woda już zaczęła szczypać i w końcu zostawia czerwony ślad, to jest to, co morsy lubią…

Niemniej Serpina przekonywał, że Molski nie zaskoczył ani go, ani jego podopiecznych. - Zastanawialiśmy się, jak to może wyglądać, ale nie było dla nas większego zaskoczenia. Byliśmy przygotowani na pewne elementy, jednak tych nie było na boisku, więc mogliśmy spokojnie kontrolować swoją konsekwentną grę. Wiadomo, to jest mecz i na początku mieliśmy problem z dwoma ich zawodnikami Laskowskim i Rajchelem, ale później graliśmy już konsekwentnie i mądrze. Z rewelacyjną obroną i dobrym atakiem. I tak powinno być co mecz - przyznawał były gracz... Molskiego.

I faktycznie, w pierwszych trzydziestu minutach Marcin Laskowski i Dawid Reichel dawali się nam we znaki (przez godzinę rzucili oni cztery oraz sześć goli, z czego większej w pierwszej połowie). Co prawda przed kwadransem nasza przewaga wynosi cztery bramki, ale z każdą upływającą minutą szczypiorniści Molskiego popełniali mniej błędów i zbliżali się do „Staleczki”. Aż w końcu w 28 min wyszli na prowadzenie 12:11.

Stal Gorzów po przerwie zagrała znacznie lepiej

Po przerwie więc Serpina dokonał kilku zmian. Już tradycyjnie pierwsza korekta dotyczyła bramki, w której dobrze broniącego Krzysztofa Nowickiego zastąpił Cezary Marciniak. Druga za to odnosiła się do środka rozegrania. Zamiast Wojciecha Gumińskiego pojawił się na tej pozycji Rafał Renicki, który do tamtej pory biegał na prawym rozegraniu, z którego zdobył kilka bramek.

W każdym razie w drugiej połówce wyrównana walka trwała do 53 min. To na siedem minut przed końcem, po rzucie Mariusza Kłaka, nasi osiągnęli ponownie trzybramkową zaliczkę. Co więcej, w tej końcówce łącznie przez prawie dziesięć minut Warmia nie rzuciła gola, co tez jest zasługą bardzo dobrze prezentującego się w bramce Marciniaka.