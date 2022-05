Po uszkodzeniu mostku nad Kłodawką miasto wprowadza kategoryczny zakaz

To był jeden z najbardziej komentowanych tematów ostatnich dni. W trakcie przedłużonego weekendu - w poniedziałek 2 maja - do Parku Róż wjechała zamiatarka prywatnej firmy, która świadczy usługi na rzecz miasta. Ciężki sprzęt wjechał do parku od strony ścieżki wzdłuż Kłodawki, a więc przez lekki mostek, który jest na wysokości Parku 111.