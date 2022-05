Podwyżka cen biletów. Ile może kosztować miesięczny, czy będą promocje?

- Jeśli radni zagłosują w czerwcu za zmianą cen biletów, to podwyżka może wejść w życie od 1 sierpnia - mówił nam w poniedziałek 16 maja Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Rozmawialiśmy z nim o planowanej podwyżce cen biletów na autobusy i tramwaje. Jak już informowaliśmy, cena biletu normalnego ma wzrosnąć do 4 zł, a ulgowego do 2 zł (dziś oba bilety kosztują - odpowiednio - 3 zł i 1,50 zł, a te ceny obowiązują od ośmiu lat).