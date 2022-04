Linia T2 ma przystanek końcowy przy Qubusie, ale... nie trzeba na nim wysiadać

O wyjaśnienie sprawy zapytaliśmy w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Jak się okazuje, z jednej strony zmiany zostały wprowadzane ze względu na punktualność (gdy autobus rozpoczyna kurs w stronę Piasków przy Zakładzie Elektrycznym, to podjedzie punktualnie). Z drugiej strony chodzi o umożliwienie przesiadek jak największej liczbie pasażerów.

W poprzednim rozwiązaniu było tak, że np. autobus T2 podjeżdżał na przystanek koło bułek z pieczarkami (i odjeżdżał z niego) tuż przed przyjazdem tramwaju linii nr 1. Powodowało to, że pasażer, który chciał się przesiąść, musiał czekać długie minuty na kolejny autobus.

Aktualne rozwiązanie pozwala na to, by można było przesiąść się - bez długiego czekania - z autobusu na tramwaj (jadąc od strony Piasków, trzeba wysiąść koło Qubusa) i z tramwaju na autobus (trzeba wsiąść koło Zakładu Energetycznego).