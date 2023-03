Pomnik Szymona Giętego znów uszkodzony! Ktoś połamał pogrzebacz

Pomnik Szymona Giętego stoi przed wejściem do Parku 111 od strony ul. Strzeleckiej. Został tam ustawiony prawie 19 lat temu. Odsłonięto go 1 maja 2004 r. Rzeźba przedstawia popularnego gorzowskiego oryginała Kazimierza Wnuka, który żył w latach 1914-1998. Gorzowianie nazywali go Szymonem Giętym. Mężczyzna znany był m.in. z toczenia fajerki na pochodach pierwszomajowych. I właśnie w tej pozie Szymon Gięty został uwieczniony na pomniku.