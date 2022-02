Posyłacie w tym roku dzieci do przedszkola? Te daty w kalendarzu zaznaczcie na czerwono

- Rekrutacja do gorzowskich przedszkoli rozpocznie się na początku marca i będzie prowadzona drogą elektroniczną. W tym tygodniu (7-11 lutego) rodzice obecnych przedszkolaków powinni złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym w danej placówce - przekazuje nam Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji.

- W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, to najpierw muszą zgłosić rezygnację w dotychczasowej placówce i nie wypełniać karty kontynuacji edukacji przedszkolnej. Wtedy ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy - mówi z kolei Iwona Sancewicz z wydziału edukacji.