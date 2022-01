Poważny wypadek pod Gorzowem. Samochód osobowy wbił się w przyczepę ciągnika rolniczego. Dwie osoby w szpitalu

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek, 17 stycznia, na drodze wojewódzkiej nr 151, prowadzącej z podgorzowskiej Kłodawy do Barlinka. Wypadek miał miejsce około godziny 17.30. Na miejsce wysłano policję, pogotowie oraz cztery zastępy straży pożarnej. Z pierwszych informacji wynika, że kierowca osobowej skody uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego. Siła uderzenia była ogromna. Przód osobówki został doszczętnie rozbity. Samochodem podróżowały trzy osoby. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń, natomiast dwoje pasażerów została zabranych do szpitala. Po wypadku byli uwięzieni wewnątrz rozbitego pojazdu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby uwolnić ich z wraku. Przebieg i przyczyny wypadku ustala policja. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Do wypadku doszło kilka kilometrów za Kłodawą w stronę Barlinka: Wideo: Tragiczny wypadek między Górzycą, a Żabicami. Nie życie trzech nastolatków

