Poznanianki postraszyły AZS AJP Gorzów tylko na początku starcia w Energa Basket Lidze Kobiet

W niedzielę 18 grudnia AZS z Gorzowa wyraźnie pokonał poznańskie akademiczki, choć pierwsza kwarta tego nie zapowiadała.

Niestety, pierwsza kwarta przebiegała dość niespodziewanie pod dyktando poznanianek. Zawodniczki trenera Wojciecha Szawarskiego prowadziły w niej od pierwszej do ostatniej minuty. Najwyżej – 25:16 w 9 min, gdy za trzy punkty trafiła Jelena Popovic. Do tego czasu podopieczne szkoleniowca Dariusza Maciejewskiego popełniały sporo prostych błędów. Już w czwartej minucie cztery z pierwszopiątkowych koszykarek miały na koncie po co najmniej jednym niecelnym rzucie, a Alanna Smith – choć nie miała ani jednej próby – zaliczyła dwa błędy kroków. Gra gorzowianek po prostu nie kleiła się nie tylko w ataku, ale również w defensywie, która nie mogła poradzić sobie z Alesią Sutton. Ta amerykańska rozgrywająca zarówno zdobywała punkty, jak również asystowała. I to aż sześciokrotnie. W każdym razie ta różnica punktowa na koniec tej ćwiartki mogła być mniejsza niż dziewięć „oczek”, gdyby sędziowie uznali trójkę Lindsay Allen oddaną równo z syreną. Ale tak się nie stało.

AZS AJP Gorzów od drugiej kwarty zaczęło grać swoje

Na szczęście w drugich dziesięciu minutach nasze panie złapały swój rytm. Poprawiła się celność rzutów zza łuku, jak i generalnie prób z gry. Co prawda jeszcze w 12 min po akcji Sutton było 29:18, ale już pięć minut później Tilbe Senyurek najpierw zebrała piłkę, a następnie nie pomyliła się spod kosza, doprowadzając do remisu po 32. Turczynka świetnie grała w tym fragmencie (po połówce miała 15 „oczek”), a dobre zmiany dały Julia Bazan i Karolina Matkowska. Chwilę wcześniej za to zza linii 6,75 m nie pudłowała Zoe Wadoux i Alanna Smith. I w odróżnieniu od pierwszej kwarty, w tej drugiej pod koniec przewaga punktowa AZS-u mogła i powinna być większa. Ale niepotrzebny faul, do tego oceniony przez arbitrów jako niesportowy, popełniła Allen, co skrzętnie wykorzystała była akademiczka z Chopina Agnieszka Skobel. Trafiając za jeden i zaraz potem za trzy.