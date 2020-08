Prawie pięć osób chętnych na jedno miejsce w gorzowskim ogólniaku! Ile trzeba było mieć punktów, żeby się dostać?

W tym roku najwięcej chętnych było do III i IV ogólniaka. W III LO na jedno miejsce przypadało 4,5 chętnych. W IV LO ta liczba, to aż 4,8. Dla porównania w I LO przy ul. Puszkina na jedno miejsce zgłosiło się nieco ponad 3 chętnych, a do II LO przy ul. Przemysłowej 2,6 osób na jedno miejsce. Nie brakowało też chętnych do VI LO, które działa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej – tu też było trzech chętnych na jedno miejsce.

Laureaci wybierają II LO

Skąd taka popularność III i IV ogólniaka? – Nie wiem dokładnie. Być może, to że szkoła mieści się w centrum miasta. Na pewno też ma na to wpływ, to że mamy 100 procentową zdawalność matury. Prowadzimy też indywidualne plany zajęć dla uczniów. Więc może młodzież pocztą pantoflową sobie przekazuje, że nasza szkoła jest przyjazna i stąd tak dużo chętnych – zastanawia się Hanna Mickiewicz – Kędziora, dyrektor IV LO, czyli popularnego Ronda. Przyznaje, że spora część uczniów jej ogólniaka, bo ponad 30 proc., to młodzież spoza Gorzowa. Również w III LO duża część uczniów dojeżdża do szkoły spoza miasta. Tu w poprzednich latach to było nawet połowa wszystkich uczniów. - I być może teraz, kiedy jesteśmy bliżej dworca PKP uczniom łatwiej będzie dostać się do szkoły - mówi Janusz Hwozdyk, dyrektor III LO, które od zeszłego roku mieści się przy ul. Eskowskiego. J. Hwozdyk zaznacza jednak, że ma nadzieję, że uczniów przyciąga też atrakcyjna oferta ogólniaka. - Mamy sześć profili do wyboru - dodaje dyrektor Hwozdyk.