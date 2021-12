Progi zwalniające na Armii Polskiej. Gdyby były wcześniej, może Piotruś by nie zginął

W połowie października tego rozwiązania domagało się wielu gorzowian. I w przedświąteczny czwartek zostało wcielone w życie. Na ulicy Armii Polskiej zamontowane zostały progi zwalniające. Są one w pobliżu skrzyżowań z drogami poprzecznymi do biegnącej między Wybickiego a Borowskiego ulicy. Progi zwalniające w tym miejscu to tzw. poduszki berlińskie. Są na tyle szerokie, aby samochody osobowe musiały na nie najechać kołami przynajmniej z jednej strony. Podobne progi były wcześniej m.in. na ul. Wróblewskiego.