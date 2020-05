Przed wejściem do szpitala w Gorzowie stanął prezent za 2 tys. zł

W szpitalach na północy Lubuskiego będą stacje do dezynfekcji rąk. Naszym lecznicom przekazał je przedsiębiorca z Wielkopolski.

- Skąd wziął się pomysł? W czasie kwarantanny, gdy trzeba było przebywać w domu, nosiło mnie i wtedy wymyśliłem to urządzenie. Opinie medyków mówią, że one nie powinny znaleźć się wielu miejscach, m.in. na dworcach czy w galeriach handlowych. Gdzie się nie obejrzymy, tam mamy przestrzeń publiczną – mówi Rafał Maćkowiak, prezes firmy Rasska ze Swarzędza. W tym tygodniu – z inicjatywy senatora Władysława Komarnickiego - przekazuje on szpitalom na północy Lubuskiego stacje do dezynfekcji rąk.

Trwa głosowanie... Czy w czasie epidemii częściej myjesz ręce? Tak Nie

Szpitale w Lubuskiem. Które dostaną stację do dezynfekcji? - Konstrukcja tego urządzenia jest bardzo prosta. Zależało mi, aby nie dotykać go dłońmi. Dłonie podstawiamy więc we wskazane miejsce. Jeden raz naciskamy stopą pedał i dostajemy mgiełkę płynu dezynfekującego na dłonie – opowiada R. Maćkowiak.

Urządzenie posiada w sobie zasobnik na 10 litrów płynu. Wystarczy na około 8 tys. dezynfekcji.

Do tej pory urządzenie otrzymały szpitale w: Gorzowie, Sulęcinie, Słubicach i Torzymiu. W piątek mają je otrzymać lecznice w Skwierzynie i Drezdenku.

W gorzowskim szpitalu wojewódzkim jedno urządzenie zostało ustawione przed głównym wejściem od strony ul. Dekerta, drugie będzie stało przed wejściem do ośrodka radioterapii.

Czytaj także Szpital zakaźny w Gorzowie miałby zostać zlikwidowany?

Szpital w Gorzowie. Pomoc za 6 mln zł Urządzenie do dezynfekcji rąk – jeden egzemplarz warty jest około 2 tys. zł - to już kolejny dar dla szpitala w Gorzowie. W pierwszych tygodniach epidemii mieszkańcy wspierali szpital m.in. maseczkami czy przyłbicami, a nawet posiłkami. Lecznicy pomagają też organizacje i przedsiębiorcy (np. gorzowscy rotarianie przekazali aparat do radioterapii).

Łączna wartość wszystkich darów rzeczowych oraz pieniężnych to do tej pory 6 mln zł.

Czytaj także Tajemnica Covid-19. Szpital w Gorzowie rozwiązuje zagadkę

Podobne urządzenia do dezynfekcji rąk firma Rasska przekazała też na Śląsk, który aktualnie ma najwięcej zakażeń koronawirusem.

Na północy Lubuskiego od wielu tygodni liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa cały czas wynosi dziesięć. W tej chwili – tak wynika z oficjalnych danych – na północy regionu nikt nie choruje na Covid-19.

Czytaj również:

W Gorzowie jest już mobilny punkt do testów na koronawirusa. Powstał przy szpitalu zakaźnym ZOBACZ WIDEO: W Gorzowie otwarto mobilny punkt do testów na koronawirusa