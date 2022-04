Remont al. Konstytucji 3 Maja rozpoczęty. Jak długo potrwa przebudowa?

Którędy prowadzą objazdy?

Jak informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu, w związku z pracami remontowymi, zmianie uległa organizacji ruchu na skrzyżowaniu Estkowskiego - Konstytucji 3 Maja. Wyłączone z ruchu zostały niektóre pasy ruchu np. prawoskręt z ul. Estkowskiego.

Objazd zamkniętego odcinka dla jadących ul. Estkowskiego czy al. Konstytucji 3 Maja wyznaczony został przez ul. Estkowskiego oraz Orląt Lwowskich do ronda Wolontariuszy. Objazd oznakowany jest jako objazd do ul. Sikorskiego i Dworcowej. Natomiast jadący od ul. Sikorskiego skierowani są na rondzie Wolontariuszy w lewo - w ul. Dworcową i następnie przez Składową i Jancarza mogą dojechać do ul. Estkowskiego i Konstytucji 3 Maja.