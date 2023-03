Rewolucja na przystankach w Gorzowie! Nie będzie już Słońca ani Arsenału

Dlaczego dochodzi do zmian nazw przystanków? Bo zmienia się samo miasto! Przykładowo: w pobliżu „Czerwonego Kościółka” są przystanki tramwajowe, którym bliżej jest do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu niż do Muzeum Lubuskiego. Zmienią więc one nazwę z „Muzeum’ na „CEZiB”.

Od lat nie ma też już kina Słońce, w którym jest teraz dyskoteka Studio. Dziś Słońce pozostało tylko w pamięci mieszkańców i potocznym nazywaniu tego fragmentu miasta czy w nazwie przystanków. Teraz Słońce będzie jeszcze bardziej odchodziło do przeszłości. Nowe przystanki obok budynku, w którym było kino, będą nazywać się – od pobliskiej ulicy – „Wybickiego”.