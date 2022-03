Samochody znów jeżdżą koło Arsenału. Uważajcie, możliwe korki w centrum Gorzowa!

Musicie jechać samochodem przez centrum Gorzowa? To swoją podróż zaplanujcie tak, aby - na wszelki wypadek - mieć kilka minut w zapasie. Od piątku 25 marca do niedzieli 27 marca w centrum miasta będzie inna organizacja ruchu niż przez ostatni rok. W związku z tym, że trzeba dokończyć układanie torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu pomiędzy Arsenałem i Letnią, nie ma możliwości bezpośredniego przejazdu między łaźnią a okolicami restauracji McDonald’s. Jak zatem wygląda ruch? Inaczej. Poza tym tworzą się korki (tak przynajmniej było w piątkowy poranek). Zwłaszcza na ul. Sikorskiego w stronę biblioteki. Tu bowiem trafiają potoki aut i z Zawarcia i od strony Białego Kościółka.

Z Wybickiego do Jagiełły

Kto jedzie ul. Wybickiego od strony Łokietka, na skrzyżowaniu koło Letniej musi skręcić w ulicę Chrobrego, którą dojedzie do tymczasowego ronda na skrzyżowaniu przy katedrze. Tam jest możliwość zawrócenia, by wjechać w jezdnię, przy której soi Arsenał, a z niej można skręcić w stronę łaźni.

Od łaźni do centrum

Przy tej opcji nie ma możliwości wybrania najkrótszej trasy od łaźni w stronę ul. Łokietka. Po minięciu jazz clubu Pod Filarami trzeba skręcić w lewo w ulicę Chrobrego (tę bliżej Arsenału, a więc tak „jakby pod prąd”) i nią dojechać do tymczasowego ronda przy katedrze. Na nim można skręcić w ul. Sikorskiego i dojechać za Park 111, a tam zdecydować o dalszej trasie do celu. Co ważne, z ronda koło katedry nie można wjechać w ul. Chrobrego od strony ul. Pocztowej.