Robią drogę na Zawarciu, ale... bez skrzyżowania. Dlaczego?

Trwa remont Wału Poprzecznego w Gorzowie. Mieszkańcy dopytują, dlaczego droga jest robiona bez skrzyżowania. - Wykonywany jest taki odcinek, jaki został zgłoszony do budżetu obywatelskiego - odpowiadają urzędnicy.

Wał Poprzeczny to droga na Zawarciu. Znajduje się ona tuż przed drogą do pola golfowego. Łączy ze sobą ulicę Fabryczną oraz Śląską, a dalej wzdłuż ogródków działkowych biegnie w kierunku kanału Ulgi. Aktualnie trwa jej remont w ramach budżetu obywatelskiego. Do wykonania są dwa odcinki - między ul. Fabryczną i Śląską oraz między Śląską a okolicami przepompowni Zawarcie. I jako dwie odrębne inwestycje zostały one wpisane do budżetu miasta na 2022 rok.

- Nie chcą chyba zrobić skrzyżowania. Teraz coś na nie sypnęli, ale przed remontem wołało o pomstę do nieba - mówi nam pan Mariusz, nasz Czytelnik, który w pobliżu ma ogródek działkowy.

Sprawę inwestycji podnieśli też okoliczni mieszkańcy, którzy kwestionują zakres wykonywanego remontu, a więc bez skrzyżowania.

Takie jest prawo

Dlaczego droga jest robiona, ale nie w całości?

- Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z uchwałą i przyjętą od lat praktyką, mogą być realizowane na terenie gminy. Jest to warunek konieczny. Jeśli, zgłoszona do budżetu obywatelskiego inwestycja, obejmuje teren mający innego właściciela niż gmina, wniosek otrzymuje opinię negatywną już na etapie oceniania. Zostaje automatycznie odrzucony, a inwestycja nie może być realizowana z budżetu obywatelskiego - opisuje okoliczności inwestycji Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

- Remont Wału Poprzecznego, w takim zakresie w jakim ma się odbywać, znajduje się na terenie gminy i jest zgodny z przygotowanym projektem i uzgodniony z mieszkańcami. Dlatego może być realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast teren, na którym znajduje się skrzyżowanie ulicy Śląskiej, nie należy do gminy. Ma innego właściciela. Działka jest własnością Skarbu Państwa. Jeśli więc projekt miałby uwzględniać to skrzyżowanie - zgodnie z prawem, z przyczyn formalnych - musiałby zostać odrzucony. W 2021 roku, podczas prac projektowych, wnioskodawca zadania zgłosił pytanie o możliwość rozszerzenia inwestycji o prace dodatkowe, czyli remont skrzyżowania z ulicą Śląską. Wtedy został poinformowany, że - z powodu opisanych powyżej przyczyn - nie jest to możliwe. Wnioskodawca miał więc świadomość, że zadanie z budżetu obywatelskiego, na które głosowali mieszkańcy, nie obejmowało tego skrzyżowania. Podsumowując, w ramach budżetu obywatelskiego wykonywany jest dokładnie taki odcinek drogi, jaki został wskazany we wniosku. Przekonanie niektórych mieszkańców, co do realizacji innego zadania niż zgłoszone, może wynikać z nieznajomości treści wniosku złożonego przez wnioskodawcę lub z chęci zakwestionowania projektu, który przeszedł całą procedurę, od złożenia wniosku do rozpoczęcia jej realizacji. Co ważne - projekt, podczas jego przygotowania, przy uwzględnieniu jego uwarunkowań formalnych i prawnych, nie był kwestionowany i nie budził kontrowersji - tłumaczy rzecznik Ciepiela.

Co z placem do jazdy wyczynowej?

Wał Poprzeczny po remoncie powinien pozwolić na wygodne dojechanie do placu do jazdy wyczynowej dla fanów motoryzacji, który ma powstać w pobliżu. Kiedy plac powstanie? Trudno powiedzieć. Miasto zaczęło szukać chętnego do zrobienia projektu placu, ale nikt się nie zgłosił. Co więcej, nie jest wykluczone, że realizacja tej inwestycji zostanie wstrzymana. W związku z inflacją i koniecznością dołożenia do już rozpoczętych inwestycji co najmniej 100 mln zł, magistrat szuka oszczędności, rezygnując z inwestycji, które jeszcze się nie rozpoczęły. W grę wchodzi więc zawieszenie m.in. inwestycji z budżetu obywatelskiego. Radni mieli podjąć decyzję o jego zawieszeniu w środę 27 kwietnia, ale po protestach mieszkańców projekt został zdjęty z porządku obrad. Możliwe, że wróci na sesję w maju. Czytaj również:

75 inwestycji w Gorzowie. Co zrobią w Twojej dzielnicy w 2022 roku?

