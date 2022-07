Rondo Gdańskie idzie do przebudowy. Jakie będą utrudnienia?

Podstawową zmianą jest zamknięcie wjazdu i wyjazdu z ronda Gdańskiego w ul. Górczyńską. To z kolei rodzi kilka innych zmian. Jadący od ronda Niepodległości w kierunku ronda Gdańskiego będą mogli dojechać do ul. Kućki lub zawrócić na tymczasowym przejeździe w pasie dzielącym obie jezdnie Górczyńskiej.

Na przecięciu się ul. Walczaka i Zawackiej zostanie wykonane tymczasowe rondo (z wyspą z separatorów). Z kolei w pobliżu ronda Gdańskiego udostępniona będzie stara jezdnia ul. Górczyńskiej, którą będzie można dojechać do ul. Walczaka i dalej pojechać w kierunku centrum.

Przebudowa ronda Gdańskiego to część rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta. Po przebudowie rondo będzie przesunięte w stronę pobliskich bloków. Aktualny - aczkolwiek raczej nierealny - termin zakończenia przebudowy DK22 to listopad.