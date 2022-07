Czerwone dla kierowców, czerwone dla pieszych. Takie rzeczy w sercu Gorzowa

Na skrzyżowaniu koło katedry denerwują się kierowcy, denerwują się też piesi. Dlaczego? Bo przez ponad pół minuty i jedni, i drudzy mają w tym samym czasie czerwone światło.

- Tę sygnalizację w centrum powinno się przeprogramować, bo aż się jeździć człowiekowi odechciewa - mówi pan Bogdan. Przyszedł do naszej gorzowskiej redakcji w Parku 111, by zwrócić uwagę na to, jak działa sygnalizacja świetlna w samym sercu miasta. Dostrzega też to, co - z poziomu pieszego - zauważyliśmy już kilka tygodni temu. Otóż na skrzyżowaniu koło katedry nie wszystkie „światła” są przyjazne dla korzystających.

W oczy szczególnie rzuca się, jak działa sygnalizacja świetlna między skwerem przed byłym empikiem a blokami, które są po drugiej stronie ul. Chrobrego. Doskonale widać to, gdy idzie się od strony deptaku Sikorskiego lub od przystanku przy Arsenale w kierunku Parku 111. By przejść na drugą stronę ul. Chrobrego, trzeba to zrobić „na raty”. Najpierw przejść ze skweru na skraj nieużywanej jeszcze wysepki tramwajowej. A później z wysepki w okolice charakterystycznego przejścia pod blokiem na skrzyżowaniu z Sikorskiego.

O ile pierwsza część nie idzie gładko, to z drugą jest już problem. Dlaczego? Bo gdy pieszy czeka na przejście i ma czerwone światło, to w tym samym czasie... na czerwonym stoją też samochody.

Sytuacja jest kuriozalna. Piesi nie mogą przejść, choć auta stoją. Z kolei samochody też nie mogą wjechać na skrzyżowanie, choć na przejściu nie ma pieszych.

Pół minuty straty