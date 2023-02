„Rosjanie przyszli w nocy” wspominali gorzowianie. 83 lata temu zaczęła się wywózka na Sybir

- Miałem sześć lat, gdy nas wywieziono. To było właśnie 10 lutego. Było 40 stopni mrozu, dużo śniegu, noc. I wtedy przyszli żołnierze. Około 2.00-3.00 obudzili nas, postawili pod ścianą i powiedzieli, że wyjeżdżamy. Na spakowanie dali 30 minut. Rodzice potracili głowę, co i ile brać za sobą – mówił nam w piątek 10 lutego Wiesław Szlakciuk. W południe przyszedł na gorzowski cmentarz przy ul. Żwirowej, gdzie odbywały się obchody 83. rocznicy pierwszej masowej wywózki na Syberię. Doszło do niej 10 lutego 1940.