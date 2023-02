Tylko 15 sekund na skręt z Sikorskiego w stronę mostu! Będą zmiany w sygnalizacji?

Od wielu miesięcy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Chrobrego działa zupełnie inaczej niż przez wiele długich lat. To efekt zmian w tej części miasta i zamknięcia części ul. Sikorskiego dla ruchu samochodów.

Pod ulicą Sikorskiego chyba ryją krety. No bo skąd tyle wybrzuszeń?!

Choć liczba dróg dochodzących do skrzyżowania jest mniejsza, to jednak są kierowcy, którzy narzekają na nowe rozwiązania. Chodzi m.in. o prawoskręt z ul. Sikorskiego w Chrobrego w stronę mostu. Są momenty, że z powodu krótkiego czasu na skręt samochody stoją w „sznureczku” nawet do wysokości wyjazdu z ul. Pocztowej.

- Krótki czas często wywołuje u kierowców nerwowe manewry, nagłą zmianę prędkości poruszania się w okolicy skrzyżowania, co z kolei może skutkować obniżeniem stopnia bezpieczeństwa dla pieszych korzystających z przejścia. Ponadto zbyt krótki czas sygnalizacji powoduje często w godzinach szczytu olbrzymie korki i w znacznym stopniu utrudnia płynną komunikację – napisała do władz miasta radna Anna Kozak.