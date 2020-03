Ryneczek na Jerzego oblegany. Czy jest tam bezpiecznie? Ktoś to kontroluje?

- Przejeżdżam właśnie obok ryneczku przy Jerzego i aż oczom nie wierzę. Są na nim tłumy ludzi. W większości to starsze osoby. Tyle się mówi, żeby pozostawać w domu, a część ludzi tych próśb nie przestrzega – mówił nam w piątek 27 marca pan Krzysztof, jeden z Czytelników, który zadzwonił do naszej redakcji w Gorzowie (tel. 95 722 57 72).

- W piątek zawsze jest więcej kupujących. Taka jest tradycja tego miejsca. Co mamy zrobić?! Poza tym uważamy – mówił nam pan Sebastian, jeden ze sprzedających, do naszego reportera stojącego kilka metrów od niego. Dodajmy: niektórzy ze sprzedających mieli na twarzy maseczki.

- Ja też uważam i chodzę w znacznej odległości od innych – mówiła nam z kolei pani Jadwiga, jedna z klientek.

Ryneczek przy Jerzego należy do Gorzowskiego Rynku Hurtowego, czyli spółki z udziałem miasta.

- To, co dzieje się na ryneczku jest na bieżąco monitorowane przez pracowników GRH. W ostatnią środę miejski sztab kryzysowy przyjrzał się, jak wygląda sytuacja na ryneczku i wydał zgodę, by przez kolejne siedem dni mógł on funkcjonować – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik miasta. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, zgoda może zostać cofnięta. Może jednak zostać też przedłużona.

Ryneczek przy Jerzego działa w poniedziałki, środy, piątki i soboty od 7.00 do 13.00.