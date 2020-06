Ryneczek w Gorzowie. Ceny z 26 czerwca. Kupisz już agrest i czerwoną porzeczkę

Mamy lato! Doskonale widać to na ryneczku Jerzego w Gorzowie. Wraz ze zmianami pór roku pojawiają się nowe warzywa i owoce. Nasz reporter, który 26 czerwca – jak co piątek – wybrał się na popularny ryneczek, dostrzegł, że można już kupić m.in. agrest i czerwoną porzeczkę. Oba rodzaje owoców były po 8 zł za kilogram. Cały czas wzięciem cieszą się truskawki. One najczęściej są po 9 zł.

Co jeszcze rzuciło nam się w oczy? Spada cena ziemniaków. Za kilogram najczęściej trzeba zapłacić 2 zł. Malutkie kartofle można już jednak kupić od 1 zł.

Jak przedstawiały się ceny w piątek 26 czerwca na ryneczku, zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

Czytaj również:

Za ile kupisz truskawki? Ile kosztuje fasolka. Ceny z ryneczku Jerzego w Gorzowie