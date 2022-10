Są już chętni na dworzec PKS i okolicę. Od 1 stycznia autobusy tu już nie przyjadą?

- Czy to znak, że przedsiębiorstwo sprzedało już ziemię? - zapytaliśmy w piątek 21 października Krzysztofa Częstochowskiego, prezesa gorzowskiego PKS-u.

- Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Chętni są - odpowiedział tajemniczo szef gorzowskiego przewoźnika.

PKS Gorzów zwróciło się jednak już do miasta, by wskazało ono, gdzie w przyszłości mają zatrzymywać się autobusy. Wskazanie takich miejsc jest bowiem obowiązkiem gminy.

- Takie pismo już do miasta wystosowaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że tego nie załatwi się w miesiąc i miasto potrzebuje więcej czasu - mówi nam prezes K. Częstochowski.

- Kiedy autobusy przestaną zajeżdżać na plac manewrowy? Czy może to być już od 1 stycznia? - dopytujemy.

- Nie jest to wykluczone - mówi prezes Częstochowski. Jeśli tak by się stało, przy zamkniętym trzy tygodnie temu dworcu nie zatrzymywałyby się od nowego roku już nie tylko autobusy PKS-u, ale też zostałoby zlikwidowane stanowisko Flixbusa. Nie byłoby również stanowisk dla autobusów kursujących z Ukrainy.