Sparingi AZS AJP Gorzów z AZS Politechnika Poznań na remis. Ale początek sezonu Energa Basket Ligi będzie później

W sobotę 1 października gorzowianki przegrały w Poznaniu 77:82, co było pierwszą porażką naszych pań w okresie przygotowawczym, za to w niedzielę w hali AJP przy ul. Chopina wygrały z Politechniką 87:63. W obu tych meczach liderką naszego drużyny była australijska podkoszowa Allana Smith, zdobywczyni 31 i 25 punktów.

Obydwa spotkania na prośbę sztabów szkoleniowych były zamknięte dla kibiców. W obu też meczach nie zagrały rozgrywająca Julia Bazan, przebywająca na zgrupowaniu Polski do 23 lat koszykarek w 3x3, oraz kontuzjowana skrzydłowa z Australii Chantel Horvat, która nabawiła się urazu stawu skokowego. Wystąpiła za to amerykańska rozgrywająca Lindsay Allen, której do tej pory doskwierał ból mięśnia dwugłowego.