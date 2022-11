Sprawdź światła w swoim samochodzie. W tych lubuskich stacjach zrobisz to bezpłatnie

Teraz lubuscy kierowcy mają kolejną okazję do bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia w ponad czterdziestu punktach na terenie całego województwa.

Wystarczy przyjechać na jedną z wyznaczonych stacji kontroli pojazdów i poświęcić kilka minut na profesjonalne badanie. Dzięki niemu będziemy mieli pewność, że światła w naszym samochodzie są prawidłowo ustawione, przez co w warunkach niedostatecznej widoczności czy porze nocnej będziemy skutecznie oświetlać drogę i wszystko to, co się na niej pojawi - dodaje Marcin Maludy.