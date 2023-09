Stacje ładowania elektryków w Gorzowie już działają. Od miesięcy stały bezużyteczne

Ładowarki stały, ale nie działały

Stacje zostały odsprzedane

Gdzie można naładować samochód?

Stacje udostępnione w Gorzowie to urządzenia przystosowane są do ładowania od jednego do dwóch pojazdów, co daje łącznie dwadzieścia osiem nowych i ogólnodostępnych gniazd na terenie miasta. Nowe stacje do ładowania powstały przy ulicach: