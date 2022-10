Szpital pyta mieszkańców, co chcieliby w nim zmienić. Uruchamia specjalny telefon

Gorzowska lecznica chce być bliżej mieszkańców. Uruchamia specjalny telefon, pod którym każdy może podzielić się swoimi uwagami, sugestiami i podpowiedziami. Wszystko po to, żeby szpital stał się bardziej funkcjonalny i przyjazny.

Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w szpitalu. Chodzi nam przede wszystkim o rozwiązania ułatwiające poruszanie się po lecznicy, ulepszające jej działanie czy uprzyjemniające pobyt na oddziałach. Z pewnością mieszkańcy zwrócą uwagę na coś, czego my na co dzień nie dostrzegamy. Dlatego zachęcamy do rozmów i podzielenia się z swoimi pomysłami - mówi Aleksandra Szymańska, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.