Szpital uruchomi kardiochirurgię! Ma działać bez kontraktu z NFZ

O uruchomienie oddziału kardiochirurgii szpital w Gorzowie walczy od lat. W grudniu zeszłego roku oddział został zarejestrowany przez wojewodę lubuskiego. Szpital cały czas nie ma jednak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. NFZ tłumaczy, że w Lubuskiem jest już jeden szpital wykonujący zabiegi kardiochirurgiczne - jest on w Nowej Soli - i to w zupełności wystarczy. Gorzowska lecznica decyduje się jednak na uruchomienie oddziału. Dlaczego?

O co chodzi z kardiochirurgią w Gorzowie? Oddział jest czy go nie ma?

Lecznica nie chce jednak, by miała się powtórzyć sytuacja ze stycznia tego roku. Do gorzowskiego szpitala trafiła wtedy 58-latka z rozwarstwieniem aorty. Szpital, nie mając kontraktu na kardiochirurgię z NFZ, nie zrobił zabiegu, a pacjentka miała zostać przetransportowana do Nowej Soli. Tego jednak nie doczekała, bo zmarła.

Szpital zaczął więc jeszcze bardziej intensyfikować działania, by zdobyć kontrakt. Przeprowadził m.in. zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie uruchomienia kardiochirurgii. Pod petycją podpisało się 11 tys. osób.