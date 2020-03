Szykuje się podwyżka za mieszkania. Gdzie i o ile?

- Przez ostatnie 20 lat w mieście nikt nie zajmował się gruntownie polityką mieszkaniową. Ostatnia podwyżka była wprowadzona w 2007 r., a weszła w życie w 2008 r. Przez ostatnie lata była jedynie korekta wynikająca z inflacji. Tymczasem poszły w górę ceny i mediów, i materiałów budowlanych. Wzrosła także stopa życiowa mieszkańców. My „jedynie” urealniamy stawkę – tłumaczył nam we wtorek 3 marca Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Oboje nasi rozmówcy nie mieli wczoraj wesołej miny. Od naszego dziennikarza dowiedzieli się, że od 1 lipca czeka ich podwyżka czynszu . Dotychczas wynosił on 4,41 zł/mkw., natomiast po podwyżce będzie to 7,81 zł/mkw. Skąd taki nagły wzrost opłat?

- I to wszystko w kamienicy, gdzie toaletę mamy wspólną na korytarzu – dodawał pan Adam, jej sąsiad.

– Rzeczywisty koszt jednego metra wynosi 6,60 zł. Oznacza to, że w rzeczywistości za każdy metr miasto musi dopłacić ponad 2 zł. Mieszkańcy chcą mieszkać w odnowionych kamienicach, mieć w nich czyste klatki. Tego nie da się zrobić bez pieniędzy – mówi dyrektor Nowacki. Informacje o podwyżkach ZGM zamierza wysłać do wszystkich swoich najemców (jest ich około 5,5 tys.) do końca marca.

- Nie można było tej podwyżki wprowadzić kilka lat temu? Pewnie byłaby niższa i nie tak zaskakująca dla mieszkańców jak teraz – pytamy Wiesława Ciepielę, rzecznika urzędu miasta.

- Do tej podwyżki przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Musiało to być poparte analizami, wizytami w innych miastach. Do polityki mieszkaniowej chcieliśmy podejść kompleksowo – odpowiada rzecznik.

Jednym z punktów „Polityki mieszkaniowej Gorzowa”, którą gorzowscy radni przyjęli w ostatnim tygodniu lutego, jest program oddłużeniowy. Dziś zadłużony jest co trzeci najemca. A wszystkie długi to łącznie 65 mln zł z czego 24 mln zł to odsetki.