Maluch Plus w nowej odsłonie. Lubuskie dostanie ponad 130 milionów złotych

Pomaga młodym rodzicom

Brak miejsc w żłobkach to poważny problem dla młodych rodziców, którzy nie mają z kim zostawić dziecka na czas pracy. Nie wszyscy mogą liczyć na pomoc babci czy dziadka, więc często muszą szukać niepublicznej placówki lub opiekunki. Takie rozwiązania mocno obciążają domowy budżet i wielu rodziców po prostu na to nie stać. Tu ze wsparciem przychodzi program Maluch Plus.