Wege oprócz schabowego w szkolnej stołówce? Taki pomysł ma gorzowska radna

Dla rodziców dzieci o innej diecie niż mięsna brak wyboru w szkole oznacza uciążliwą konieczność codziennego przygotowywania własnych obiadów. Młodzi ludzie również coraz częściej odchodzą od spożywania mięsa, nabiału czy jaj. Związane jest to ze wzrostem świadomości w zakresie cierpienia zwierząt, wpływie konsumpcji tych produktów na katastrofę klimatyczną i utratę bioróżnorodności, a także zdrowie ludzi. Dlatego zwracam się z prośbą o systemowe zwiększenie dostępności opcji wegańskiej w stołówkach oraz w automatach i bufetach na terenie szkół i przedszkoli - napisała w interpelacji skierowanej do władz miasta.

Coraz więcej rodziców w trosce o zdrowie swoich pociech rezygnuje z tradycyjnej diety na rzecz diety wegańskiej lub wegetariańskiej. Kłopot zaczyna się w momencie, gdy posyłają swoje dzieci do placówek edukacyjnych, a te nie są przygotowane na przyjęcie małych wegan i wegetarian. Podobny problem mają również starsi uczniowie, którzy nie jedzą mięsa. Uwagę na to zwróciła gorzowska radna Marta Bejnar-Bejnarowicz.

Szkoły bez opcji wege

Choć w niektórych szkołach i przedszkolach w kraju istnieje możliwość otrzymania obiadu bez mięsa, to nie jest to jednak zjawisko powszechne. W większości placówek o takich posiłkach prawie nikt nie słyszał. Radna chce to zmienić i apeluje o to, aby kuchnia roślinna w miejskich placówkach oświatowych była na porządku dziennym.