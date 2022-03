Szymon Woźniak ze Stali Gorzów: Jeszcze nigdy nie byłem tak przygotowany jak teraz do nowego sezonu

Nim o przygotowaniach, trzeba zacząć od tego, że gorzowianin oficjalnie dostał zielone światło od lekarza na starty w nadchodzącym sezonie. – Byłem u lekarza w Warszawie i mam dla was świetną informację. Mam zielone światło, także oficjalnie Szymon Woźniak jest zdrowym człowiekiem. Czekam na otwarcie sezonu, bo stęskniłem się za motocyklami jak nigdy dotąd przez to leczenie kontuzji – przyznał żużlowiec w trakcie marcowego klubowego czatu z kibicami. - Lewa ręka, która była złamana w tym roku, jest już całkowicie wyleczona i nie mam z nią najmniejszego problemu, za to w prawej ręce, z którą tak długo się borykałem, była w zeszłym roku operowana, gdzie miałem przeszczepianą jedną z kości z biodra i ta była wszczepiona w miejsce uszkodzonej kości w nadgarstku.

Zmiany u Szymona Woźniaka w nowym sezonie

To zadowolenie w jego głosie być może też spowodowane było tym, że team gorzowskiego żużlowca na nadchodzący sezon uległ niemałym zmianom. Do jego zespołu dołączyła… żona. Pani Karolina ma odciążyć męża w różnych sprawach. – Trochę rozbudowałem w tym roku swój team. Wkroczyła do niego nieco mocniej moja żona, która odciąży mnie w sprawach administracyjno-księgowych, w kontakcie ze sponsorami, dzięki czemu będę miał więcej czasu, żeby skupić się na treningach, na przygotowaniach do meczów czy na pracy przy sprzęcie – mówił zawodnik w wideo zamieszonym w poniedziałek na swojej stronie na Facebooku i dodał, że w jego teamie jest też nowy mechanik.