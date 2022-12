Taki znaczek dostaniesz tylko w środę. I to za darmo! Będzie maraton pisania kartek świątecznych

Podczas maratonu pisania kartek świątecznych będzie można otrzymać wyjątkową kartkę świąteczną z Gorzowa a także specjalny znaczek z logo akcji „Gorzów blisko świąt”. - To prawdziwy znaczek do obiegu pocztowego. Znaczki będą dla 240 osób - mówi Michał Kuściński, dyrektor lubuskiego oddziału Poczty Polskiej. Kartki świąteczne i znaczki będą za darmo.

- Przy okazji świąt zwykle mamy do czynienia z obiegiem życzeń w postaci sms-ów czy w innej formie elektronicznej. My zachęcamy do tego, by jednak wypisać kartkę. Kartki są przygotowane przez miasto. My przygotowaliśmy znaczek - dodaje dyrektor M. Kuściński.