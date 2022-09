To będą pierwsze zawody na tym obiekcie. Otwierają stadion lekkoatletyczny

Jest gotowy już od końca czerwca, ale oficjalne otwarcie nastąpi w piątek 16 września. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na dotychczasowym obiekcie Warty Gorzów przy ul. Krasińskiego. Uroczyste otwarcie nastąpi o 10.00, a już godzinę później na nowym obiekcie rozpoczną się pierwsze zwody. Będą to Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. To zawody dla zawodników do 12. roku życia z całego olimpijskiego, które organizuje Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Stadion lekkoatletyczny wraz z całą infrastrukturą i oświetleniem kosztował prawie 19 mln zł. Część pieniędzy pochodziła z dofinansowania. Ministerstwo sportu dało 5,5 mln zł, a lubuski urząd marszałkowski - prawie 2 mln zł. Obiekt posiada ośmiotorową bieżnię z poliuretanową niebieską nawierzchnią. Można na nim rozgrywać różne rodzaje biegów (m.in. z przeszkodami) oraz konkursy rzutów czy skoków. Oprócz rowu z wodą czy skoczni w dal i do trójskoku są tu też dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie do pchnięcia kulą oraz rzutnia do rzutów dyskiem i młotem. W przyszłym roku na gorzowskim obiekcie mają odbyć się mistrzostwa Polski seniorów.

