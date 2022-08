To jakiś żart?! Na budowie schodów w Parku Róż od tygodni nic się nie dzieje! |KOMENTARZ

Ta inwestycja to kpina! Nie ma co się oszukiwać. Właśnie minęły dwa miesiące od rozpoczęcia naprawy felernych schodów prowadzących do Parku Róż, a na placu budowy od dawna nic się nie dzieje.

„Roboty” rozpoczęły się w połowie czerwca, gdy ogrodzono plac budowy. Miejscy urzędnicy zapowiadali, że prace mają potrwać około dziesięć tygodni. Powinny więc zakończyć się pod koniec sierpnia. Tymczasem...

... tymczasem nic się przy schodach nie dzieje. A jeśli ktoś przy nich pracuje, to chyba w nocy, bo w biały dzień żadnego pracownika ja tam nie widziałem. Schodom przyglądałem się we wtorkowe popołudnie, w środowy poranek, a także w czwartek 18 sierpnia w okolicy południa. I ani razu nie widziałem tam choćby jednego pracownika.

Schody robotników „nie widziały” chyba jednak dłużej, bo gdy porównałem swoje zdjęcia z tego tygodnia z tymi, które zrobiłem 13 lipca (zobaczycie je TUTAJ), różnicy żadnej nie dostrzegam. A Wy ją dostrzegacie?

