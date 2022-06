Schody w Parku Róż idą do poprawki. Krytykował je nawet prezydent Wójcicki

To była chyba jedna z bardziej krytykowanych w ostatnich latach inwestycji. A ten konkretny element chyba najczęściej wytykanym „bublem” w mieście. Mowa o schodach w Parku Róż, które w czasie jego rewitalizacji zrobiono od strony ronda Kosynierów Gdyńskich.

Przed przebudową schody były szerokie i miały zjazd dla wózków. Po przebudowie zjazd zniknął, na schodach pojawiły się... elementy do siedzenia, a że na samym środku stopni zamontowano jeszcze poręcz, to zrobiło się tu niezwykle wąsko.