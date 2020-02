To jakiś żart? Takie schody powstają w Gorzowie!

Pomiędzy ul. Wróblewskiego a ul. Na Skarpie przez wiele lat były zwykłe zbudowane przez mieszkańców schody oraz wydeprtana między drzewami aleja. Jeden z mieszkańców zgłosił do budżetu obywatelskiego, by wyremontować schody, a tam, gdzie była ścieżka, zrobić "zielony korytarz". Inwestycja za 398 tys. zł właśnie powstaje. Tylko, że zamiast schodów i ścieżki będą teraz... dwa rzędy schodów. Gdy mieszkańcy zaczęli zwracać na to uwagę, w magistracie zwołano szybko zespół, który podejmie decyzję, co dalej z tą inwestycją. Powinniśmy ją poznać jeszcze w tym tygodniu. Urzędnicy tłumaczą, że ze ścieżki na rzecz schodów zrezygnowano, bo teren okazał się za stromy.

