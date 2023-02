Toi toie postoją jeszcze kilkanaście miesięcy, ale... będzie nowa toaleta

Dni toi toiów przy dworcu PKP są już policzone. Najpóźniej do przyszłorocznego lata ma powstać szalet miejski, który zastąpi stojące od kilku lat przed dworcem przenośne toalety. Zostanie on zbudowany przy okazji przebudowy ulicy Dworcowej oraz pierwszego etapu budowy centrum przesiadkowego. Ogłoszony już został przetarg na tę inwestycję. Na oferty potencjalnych wykonawców gorzowscy urzędnicy czekają do 20 marca.