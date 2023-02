Tramwaje będą jeździć wzdłuż całej ul. Jancarza? Gorzów mówi: To realne!

Już za kilka lat tramwaje mogą skręcać z ul. Sikorskiego w ul. Jancarza, by dowozić pasażerów do mającego powstać w najbliższych latach centrum przesiadkowego w okolicach dworca kolejowego. Oznaczałoby to, że w mieście przybyłoby kilkaset metrów zupełnie nowej linii tramwajowej.

Skąd taki pomysł?