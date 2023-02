Kto zrobi Dworcową? Gorzów już szuka chętnych. Oto, co się zmieni

Tak zmienią się okolice dworca do lata 2024

W poniedziałek 20 lutego gorzowski magistrat ogłosił przetarg na pierwszy z tych etapów. Na oferty potencjalnych wykonawców urzędnicy czekają do 20 marca. Gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty, wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wykonanie wszystkich prac związanych z pierwszym etapem. Co się zatem zmieni do lata 2024, gdy inwestycja – jeśli nie będzie kłopotów z przetargiem i budową – powinna być zakończona?