Tor w Gorzowie jeszcze nie do jazdy. Tak wygląda nawierzchnia na „Jancarzu”

Fani czarnego sportu to osoby, które naukę cierpliwości muszą mieć opanowaną jak mało kto. Dlaczego? Bo gdy nadchodzi wiosna i oni już wyglądają treningowych kółek oraz czekają na pierwsze sparingi, pogoda lubi płatać figle i być przeszkodą w przygotowaniach żużlowców do sezonu. Nie inaczej jest w tym roku. W czwartkowe południe 16 marca byliśmy na stadionie im. Edwarda Jancarza. Przy okazji konferencji prasowej poświęconej szczypiornistom, nasz reporter sprawdził też, jak wygląda nawierzchnia żużlowa na torze.

Niestety, na próbne jazdy szybko się nie zanosi. Nawierzchnia gorzowskiego owalu wciąż jest mocno wilgotna. I to nawet w miejscach stale wystawionych na działanie promieni słonecznych. Chcąc przejść przez tor, trzeba liczyć się z tym, że obuwie może ugrzęznąć w wilgotnym sjenicie.

Stalowcy trenują za granicą

Co ze sparingiem?

Aktualny stan gorzowskiego toru pod bardzo dużym znakiem zapytania stawia możliwość rozegrania sparingu Stali z Unią Leszno, który został zaplanowany w Gorzowie na 25 maja.

Jak w czwartkowe popołudnie informowała strona meteorologiczna yr.no (z niej często korzystają kluby żużlowe), przez najbliższy tydzień od 17 do 23 marca w Gorzowie będzie na tyle pochmurnie, że słońca będzie niewiele lub może go nie być wcale. Poza tym od niedzieli 19 marca do soboty 25 marca każdego dnia ma spaść niewielki deszcz.