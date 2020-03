Trwa przebudowa ul. Kostrzyńskiej. Jak długo jeszcze? Jest nowy termin końca prac

- Szykujemy się do układania nawierzchni na dwóch odcinkach między ul. Dobrą a węzłem z drogą S3. Pierwszy odcinek jest na wysokości skrzyżowania z ul. Dąbroszyńską, a drugi na wysokości Delikatesów Centrum – mówi nam Grzegorz Andrzejewski z firmy Budimex. To główny wykonawca przebudowy ul. Kostrzyńskiej. Prace budowlane rozpoczęły się tutaj w maju 2018 r. i miały potrwać do września 2019. Od pierwotnego terminu zakończenia robót mija właśnie pół roku, ale końca prac jednak nie widać.

Najwcześniej prace zaczęły się na odcinku od ul. Dobrej w kierunku os. Słonecznego . Jeśli chodzi o samą ulicę, to w większości zostały już wylane wszystkie warstwy asfaltu. W większości, bo ostatniej warstwy brakuje jeszcze w okolicach miejsca, gdzie ul. Kostrzyńska przechodzi w al. 11 Listopada i znajduje się przejazd na Zatorze. Tu ostatnia warstwa ma zostać ułożona na końcu pierwszego etapu prac przy wiadukcie nad torami kolejowymi. Kiedy to będzie?

Dodajmy, że obok kościoła na Wieprzycach cały czas prowadzone są prace archeologiczne. W pobliżu świątyni w od XVI do XIX wieku istniał bowiem cmentarz.

A co słychać na innych przebudowywanych trasach wyjazdowych?

Bardzo zaawansowane są prace przy budowie drugiej nitki ul. Myśliborskiej. Odpowiada za nią gorzowska firma Budomex. Roboty ruszyły w zeszłym roku. Prezes Budomeksu Sylwester Zuza mówił GL, że chce, by droga została zrobiona przed końcem prac na ul. Kostrzyńskiej. I wiele wskazuje na to, że tak będzie. Na odcinku od stacji paliw Orlen do Małyszyna druga nitka już powstała i jeżdżą już po niej samochody. Teraz trwa odtwarzanie pierwszej jezdni. Powstaje od zera i ma być zrobiona jeszcze w marcu. Wszystkie prace Budomex chce zakończyć przed 1 września (choć w umowie ma zapisane, że droga musi być oddana do listopada tego roku). Co zatem gorzowscy budowlańcy będą robić wiosną i latem? Na ten okres zaplanowana jest budowa rond: na skrzyżowaniu z ul. Dobrą i na wysokości Agro-Biznesu.