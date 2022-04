U24 Ekstraliga. Stal Gorzów rozpoczęła nowe rozgrywki z przytupem. Rozjechała Motor Lublin

U24 Ekstraliga to rozgrywki dla zawodników do 24. roku życia. Startują w nich drużyny, które na co dzień rywalizują w PGE Ekstralidze. U24 Ekstraliga jest okazją do tego, by młodzi zawodnicy mogli nabierać doświadczenia.

Gorzowianie swój skład oparli m.in. o zawodników, którzy w zeszłym roku mieli okazję pokazać się na trzech zorganizowanych przez klub obozach.

- Każdy z zawodników, w zależności od długości kontraktu, dostał od klubu jeden - dwa motocykle. Oby starczyło samozaparcia i pieniędzy. Jest to bowiem duże przedsięwzięcie - mówił nam po wtorkowym meczu Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów.