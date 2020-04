Uczeń I LO do wojewody: - Róbcie więcej testów na koronawirusa!

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie zaapelował do wojewody o zwiększenie pieniędzy na testy. – Nie ma problemów z testami. 6 tys. sztuk jest w zapasie – odpowiadają służby wojewody.

- My też czujemy strach z powodu koronawirusa. Boimy się efektu, jaki ten wirus może mieć na naszej psychice, która w tym wieku jest dosyć wrażliwa. Chcemy, by było inaczej. Normalnie – mówi Paweł Ferensztajn. Na co dzień jest uczniem drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina w Gorzowie. Jest też wiceprzewodniczącym młodzieżowej rady miasta w Gorzowie. 18-latek właśnie zaapelował do wojewody Władysława Dajczaka o zwiększenie pieniędzy na testy, które wykrywają koronawirusa.

„Z danych statystycznych podawanych przez serwisy: gazetalubuska.pl oraz gov.pl, województwo lubuskie może pochwalić się niskim wynikiem zachorowalności na Sars-CoV-2. Jednak jak podaje Gazeta Lubuska, Polska wypada bardzo słabo w porównaniu z krajami zachodnimi, jeśli chodzi o liczbę przeprowadzanych testów. Młodzieżowa Rada Miasta widzi więc potrzebę przekazania dodatkowych pieniędzy na gorzowską jak i lubuską służbę zdrowia” – pisze w apelu do wojewody P. Ferensztajn. Proponuje on, by W. Dajczak przekazał więcej pieniędzy na zakup większej liczby testów, sprzętu medycznego czy wsparcie dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie.

Co na to wojewoda?

- Nie ma problemów z zakupem testów ani pieniędzmi na ich zakup. Mamy duży zapas, ponad 6 tys. sztuk – odpowiada Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody lubuskiego. Dodaje, że urząd regularnie przekazuje środki ochrony osobistej do lubuskich szpitali oraz instytucji pomocy społecznej, np. DPS-ów czy schronisk i noclegowni dla bezdomnych.

Do tej pory z pieniędzy wojewody oraz z Agencji Rezerw Materiałowych urząd wojewódzki przekazał:

8,5 tys. sztuk półmasek z filtrami

518 tys. maseczek

13,9 tys. par gogli

36 tys. rękawic

18,3 tys. kombinezonów

30 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk

2 tys. osłon na buty

Koronawirus w Lubuskiem. Zrobiono ponad 5 tys. testów - Jako pierwsi zakontraktowaliśmy karetki do przewozu osób z podejrzeniem koronawirusa. Kupiliśmy również aparat do mechanicznej izolacji materiału genetycznego, który czterokrotnie zwiększył przepustowość specjalistycznego laboratorium wojewódzkiej stacji sanepidu. Próbki badane są na bieżąco. Przebadaliśmy już wszystkich pracowników i pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Próbki do badań, które spływają, od personelu medycznego oraz służb mundurowych, również badamy w pierwszej kolejności – dodaje rzecznik wojewody. W Lubuskiem dziennie wykonuje się do 150 testów. Liczba przekroczyła już 5 tys. badań. Do piątku 24 kwietnia dokładana liczba wynosiła: 5065 wykonanych testów.

