Ukradli mosiężne płytki z ul. Strzeleckiej w Gorzowie. Starty oceniono na 40 tys. zł!

24 września policjanci dostali informację o wyrywanych z ul. Strzeleckiej mosiężnych elementach. Złodzieje zdołali jednak uciec przed przyjazdem policjantów.

- Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że doszło do kradzieży ponad 100 płytek. Prawdopodobnie przez kilka dni podejrzani wracali w to samo miejsce i wyrywali mosiężne elementy. Policjanci wykonali oględziny, a sprawą zajęły się służby kryminalne komisariatu przy ulicy Zygalskiego. Policjanci zbierali informacje i materiał dowodowy do sprawy. Funkcjonariusze dzięki pracy operacyjnej wytypowali podejrzanych o tą kradzież. Kwestia czasu pozostawało ustalenie miejsca ich przebywania. Ostatecznie kryminalni zatrzymali w różnych częściach miasta trzech mężczyzn w wieku 32, 21 i 20 lat - wyjaśnia kom. Jaroszewicz.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży 109 mosiężnych płytek dekoracyjnych na szkodę gorzowskiego Urzędu Miasta. Grozi im do 5 lat więzienia. - Magistrat o przestępstwie dowiedział się od policjantów. Z przekazanych policjantom informacji wynika, że koszt odtworzenia płytek to ponad 40 tysięcy złotych - dodaje rzecznik KMP w Gorzowie.