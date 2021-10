Unieważniony przetarg na wywóz śmieci z Gorzowa i okolic. Niebawem będzie kolejny?

Przetarg ogłosili wcześniej

Choć obecna umowa z wywoźnikami kończy się dopiero w lutym przyszłego roku, to Związek Celowy Gmin MG-6 ogłosił przetarg już lipcu. Tak duże wyprzedzenie wynikało przede wszystkim z obawy, że procedura może się przedłużać, a wyłonieni operatorzy nie będą mieli wystarczająco dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się do świadczenia usługi. Co ważne, po raz pierwszy w historii, związek chciał wybrać odbiorcę odpadów nie na dwa, ale aż na trzy lata.