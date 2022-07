W czasie wakacji dzieci się nudzą i... niszczą. W Gorzowie wysyp nastoletnich wandali

We wtorek późnym popołudniem grupka chłopców próbowała dostać się na teren boiska szkolnego przy ulicy Dunikowskiego. Ale zamiast skorzystać z wejścia postanowili zrobić to przez ogrodzenie. W tym celu jeden z nich uszkodził znajdującą się tam siatkę, w której powstała wielka dziura. Chwilę później chłopcy beztrosko wbiegli na boisko. Nie mieli jednak szczęścia, bo wszystko nagrał monitoring.

Sprayem po murach

Ale to niejedyny taki chuligański wybryk w ostatnim czasie. Do podobnej sytuacji doszło na terenie szkoły przy ulicy Mościckiego w Gorzowie. Tam nastoletni wandale zostawili po sobie ślad w postaci niecenzuralnych napisów namalowanych sprayem na szkolnych murach, chodniku oraz boisku. Ich również cały czas nagrywało czujne oko kamery. Szkoła opublikowała wizerunki dzieci. Niedługo później chłopcy zgłosili się do dyrekcji wraz ze swoimi rodzicami, aby naprawić szkodę.