W Gorzowie będzie więcej zielonych przystanków. Które wiaty się zazielenią?

Pierwszy taki przystanek w mieście

Pod koniec ubiegłego roku w Gorzowie powstał pierwszy zielony przystanek autobusowy. Do wiaty przy ulicy Estkowskiego zamontowano specjalne ożebrowanie wykonane ze stalowych linek zakotwiczonych w gruncie. Mają one stanowić podporę dla roślin pnących i stworzyć efekt zielonej ściany. Oprócz tego rozbrukowana została nawierzchnia chodnika wokół wiaty, co pozwoliło na założenie w tym miejscu rabaty. Miasto posadziło tam blisko dwieście roślin. Na efekty tych prac trzeba jednak poczekać do wiosny, kiedy rośliny nieco podrosną i się zazielenią.