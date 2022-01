W Gorzowie brakuje informacji turystycznej. Turysta musi sobie radzić sam?

Mapy i pamiątki nie kupisz?

Gorzów to nie Kraków czy Warszawa, ale też ma sporo do zaoferowania. Może pochwalić się ciekawymi zabytkami i wartymi zobaczenia miejscami. Magistrat promuje je głównie przez stronę internetową. A co, jeśli goście spoza miasta chcą kupić mapę, przewodnik lub pamiątkę? Tu pojawia się problem. I zwrócił na niego uwagę jeden z radnych.